Смотрим, как курсанты БЮИ очистили нагорную часть города от мусора
Порядок наводили 100 курсантов БЮИ
11 мая 2017, 13:22
Фото: barnaul.org
Порядка ста курсантов Барнаульского юридического института МВД России приняли участие в экологической акции в нагорной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Студенты очистили от стекла, пластика и прочего бытового мусора склон по улице Мамонтова (в пределах улиц Фомина и Высокий Яр).
В администрации Центрального района просят барнаульцев уважать чужой труд и соблюдать чистоту.
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