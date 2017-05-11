Смотрим, как курсанты БЮИ очистили нагорную часть города от мусора

Фото: barnaul.org

Порядка ста курсантов Барнаульского юридического института МВД России приняли участие в экологической акции в нагорной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Студенты очистили от стекла, пластика и прочего бытового мусора склон по улице Мамонтова (в пределах улиц Фомина и Высокий Яр).

В администрации Центрального района просят барнаульцев уважать чужой труд и соблюдать чистоту.