Смотрим на град, выпавший в Алтайском крае 11 июня

Жители Алтайского края делятся фотографиями града, выпавшего в воскресенье, 11 июня. Фотографии града, прошедшего в Новоалтайске и Топчихе, размещены в паблике Barnaul 22.

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Прочее Дожди, грозы и туман прогнозируют в Алтайском крае 12 июня

Между тем град выпал и в других районах Алтайского края. Град побил рассаду и машины. Дождливая погода сохраняется в регионе уже не первый день.

Синоптики и на 12 июня прогнозируют дожди. В этот день в отдельных районах пройдут дожди, грозы. В утренние часы местами возможен туман.

Согласно данным ЦГМС по региону, воздух в этот день прогреется до +8...+13 градусов, местами в западных районах температура воздуха составит +3...+8.

Днем столбики термометров поднимутся до +17...+22 градусов. Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы 10-15.