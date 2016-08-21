Смотрим на живую мышь среди "Киндеров" в барнаульской "Ленте"
Житель Барнаула записал на телефон, как грызун бегал по полкам рядом с "Киндер-сюрпризами"
21 августа 2016, 12:58
Фото: nashray.ru
Барнаулец снял на видео живую мышь, бегающую рядом с "Киндер-сюрпризами" в одном из магазинов "Лента" в краевой столице.
"Киндер сюрприз" в "Ленте" на Власихинской", - подписал автор видео в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".
Участники сообщества по-разному откликнулись на увиденное. Некоторые с недовольством вспомнили про летающих в магазине птиц, а другие отметили, что грызуны встречаются во всех заведениях, где есть еда, поэтому в этом нет ничего страшного.
Официального комментария на момент написания публикации взять не удалось.
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