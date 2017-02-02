Снег и плюсовые температуры прогнозируют в Алтайском крае 3 февраля

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Синоптики прогнозируют местами в Алтайском крае в пятницу, 3 февраля, потепление до +1 градуса.

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Прочее Начальник Гидрометцентра рассказал о рекордных осадках в Алтайском крае

"В отдельных районах снег, местами в южных районах метель, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем по краю температура составит -4...-9 градусов, а вот в предгорьях воздух может прогреться до +1 градуса.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением днем по югу до 13 метров.

В Барнауле временами снег, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Температура в краевой столице составит -4...-6 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.