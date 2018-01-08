Снег и потепление придут на смену морозу и солнцу в Алтайском крае 9 января

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Снег и потепление придут на смену морозу и солнцу в Алтайском крае в первый рабочий день 2018 года, 9 января.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в отдельных районах края. Местами метель, на дорогах гололедица.

Днем в крае -4…-9 градусов, в восточных районах до -14 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер южный, 6-11 метров в секунду.