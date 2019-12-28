"Снег по колено". Барнаульцы пожаловались на заметенные дороги

Жители краевой столицы рассказали о тяжелой обстановке на дорогах из-за завалов снега. Фотографии они прислали в паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Обеспокоенность вызвал район спуска с "Ротора" в Борзовой Заимке.

"Это остановка, где дети ждут школьный автобус. Снега по колено, дорогу у нас чистят крайне редко, центральная улица настолько узкая, что два автобуса не могут разъехаться, остановки завалены сугробами", – сопроводила фото комментарием горожанка.

Еще одним поводом для беспокойства стал заснеженный подход к пешеходному переходу между домами № 108 и № 131 на ул. Советской Армии.

"Переходить дорогу невозможно. Чтобы перейти, нужно выйти за границы пешеходного перехода и, соответственно, нарушить правила", – констатировал барнаулец.

Также недовольство горожан вызвало обслуживание дорожных знаков. В качестве примера привели фотографии с улицы Шукшина.

Много беспокойства у жителей Барнаула по поводу свисающих с крыш крупных сосулек, которые могут упасть на голову кому-нибудь из прохожих.

На кадрах представлены обледеневшие крыши домов проспекта Ленина (№ 67 и № 69) и улица 9 Мая (№ 7а).