Снег растаял. В Горном Алтае стартовал пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон стартовал в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Республиканское Минприроды приняло соответствующее решение в связи с тем, что дневные температуры повышаются, а снег уже почти весь растаял.

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Прочее Пожароопасный сезон в лесах Алтайского края начнется 10 апреля

В связи с этим местных жителей и гостей региона призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Об обнаруженных лесных пожарах можно сообщить по телефону 8 (38822) 6-65-20 или по номеру ближайшего районного лесничества.

Как уже писал amic.ru, раньше всего лесные пожары ожидают в четырех субъектах РФ: Бурятии, Забайкалье, а также на юго-западе Иркутской области и востоке Тувы. Возгорания там с высокой долей вероятности возникнут уже в апреле.

По официальной информации, в 2019 году лесные пожары нанесли лесному фонду России 14 млрд рублей ущерба. Тяжелее всего лесопожарная обстановка была в Якутии, Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.