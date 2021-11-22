Снег с дождём, метели и потепление до +5 градусов. О погоде в Алтайском крае 23 ноября

Плюсовые температуры с осадками и сильным ветром установятся в Алтайском крае во вторник, 23 ноября, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

В утренние часы синоптики прогнозируют метели в отдельных районах. Днём термометры покажут от нуля до +5 градусов. Также ожидается снег с дождём, а в предгорьях местами – сильные осадки. На дорогах региона по-прежнему будет гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с, в отдельных районах порывы 18-23 м/с, местами по югу и востоку до 25-30 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +1…+3 градусов. Как и в целом по краю, утром ожидается метель, а днём – снег с дождём. Ветер юго-западный, 12-17 м/с.