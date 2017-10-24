Снег, сильный ветер и гололед: на Алтае объявили штормовое предупреждение

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Жителей Алтайского края предупреждают о резкой смене погоды — сильный снег, гололед и шквалистый ветер ожидаются в регионе уже 25 октября.

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Вопрос дня Снежный шторм и ночные морозы: какая погода будет на этой неделе на Алтае

"В Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 октября ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров в секунду, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели, похолодание", - такое штормовое предупреждение распространил алтайский ЦГМС.

При этом вполне вероятно, что штормпрогноз будет продлен, поскольку 26 и 27 октября характер погоды существенно не изменится.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, акцентируют внимание на том, что во время разгула ненастья в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, обрывом проводов и ростом числа ДТП.

Жителей региона убедительно просят соблюдать меры предосторожности и не игнорировать предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.