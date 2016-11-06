Снег, ветер и +4 градуса ожидают в понедельник в Алтайском крае

Фото: telegraf.com.ua

Снег, гололед и плюсовая температура ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 7 ноября.

В отдельных районах края прогнозируются снег и мокрый снег. На дорогах гололед. Дневная температура -1…+4 градуса.

Ветер южный, пять-десять метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В краевой столице в понедельник также ожидаются снег и гололед. Днем 0…+2 градуса. Ветер до 12 метров в секунду.