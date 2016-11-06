Снег, ветер и +4 градуса ожидают в понедельник в Алтайском крае
Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах
7 ноября 2016, 02:33
Фото: telegraf.com.ua
Снег, гололед и плюсовая температура ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 7 ноября.
В отдельных районах края прогнозируются снег и мокрый снег. На дорогах гололед. Дневная температура -1…+4 градуса.
Ветер южный, пять-десять метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
В краевой столице в понедельник также ожидаются снег и гололед. Днем 0…+2 градуса. Ветер до 12 метров в секунду.
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