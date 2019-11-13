Снега много, но вы держитесь: в мэрии рассказали, как борются с непогодой в Барнауле

Более 7 миллиметров осадков выпало в Барнауле за последние сутки, что соответствует 20% месячной нормы. Сейчас все коммунальные службы столицы края перешли на усиленный режим работы. Трудятся от заката до рассвета. Ночью был организован вывоз снега с проспектов Ленина и Красноармейского, Змеиногорского и Павловского трактов, улицы Власихинской, чтобы не затруднять движение для автомобилей.

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Вопрос дня Кто должен убирать улицы Барнаула от снега зимой и в какие сроки?

Очищаются, прежде всего, магистрали так называемой I категории. К ним относятся улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам.



Как рассказал руководитель "Автодорстроя" Андрей Курышин, за прошедшие сутки на уборке снега в Барнауле работало 192 единицы спецтехники. Около 130 дворников в настоящий момент сражаются как гладиаторы со снегопадом, посыпают смесью дороги, очищают подходы к пешеходным переходам.

Сейчас в краевой столице вновь существует нехватка кадров. Но не такая катастрофическая, как в прошлые годы. Штат дворников на "Автодорстрое" укомплектован на 87%, техники – на 90%. Чтобы привлечь людей работать на предприятии, с начала года были увеличены оклады сотрудников примерно на 30%.

Андрей Курышин добавил, что смену сотрудников продлили и теперь они работают с 4 утра до 17:00. В эту ночь дороги будут убирать 100 единиц техники. К концу 14 ноября – 15 ноября дорожники планируют привести город в нормативное состояние и очистить все дороги и тротуары.

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