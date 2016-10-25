Снегопад и ветер обрушатся на Алтайский край с новой силой 27 октября

Порывы ветра и снегопад в Алтайском крае плавно начнут стихать во второй половине дня 25 октября, и в ночь на среду установится спокойная погода, рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Но неблагоприятная погода напомнит о себе уже во второй половине среды.

"С прохождением атмосферных фронтов северного циклона 26 октября возобновятся неблагоприятные погодные условия. В ночь на четверг порывы ветра на всей территории края будут достигать 10-15 метров в секунду, по востоку – до 20-22 м/с. Снегопад усилится, и местами поднимется метель", – сообщила синоптик.

Только за минувшую ночь в Алтайском крае выпало от 4 до 9 мм осадков. В районах Алтайского края уже превышена 1,5-2-месячная норма, в некоторых районах снега выпало в три раза больше нормы.