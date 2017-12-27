Снегопад поставил Барнаул в многокилометровые пробки

Начавшийся во второй половине дня снегопад поставил Барнаул в среду, 27 декабря, в многокилометровые пробки. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы зафиксированы восьмибалльные заторы.

Стоит проспект Ленина на выезде из центра (скорость движения – семь километров в час). Большой затор образовался на улице Ядринцева, проспекте Строителей и улице Челюскинцев (три и пять километров в час).

Встали в пробке машины на Павловском тракте, улице Малахова и шоссе Ленточный бор (скорость движения – 10 километров в час).