Снегопад в Рубцовске вызвал массовые ДТП и транспортный коллапс

Уже успевшие поставить летнюю резину водители Рубцовска прочувствовали все "прелести" зимы в полную силу 27 апреля во время снегопада.

Паблик "Инцидент Рубцовск" опубликовал свыше десятка фотографий, но которых видны последствия непогоды для автолюбителей.

Машины скользили по каше из снега и льда, легко "догоняя" впереди идущий транспорт.

В частности ДТП были зафиксированы на перекрестках Ленина / Калинина, Октябрьской / Светлова (возле АЗС "Роснефть"), Гражданского / Ленина, Заводской / Новоегорьевского, а также в районе вокзала на улице Комсомольской и неподалеку от магазина "Урал" на улице Дзержинского.

Все это неизбежно привело к транспортному коллапсу в виде огромных пробок.