Снегопады с сильным ветром возвращаются в Алтайский край

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Начало новой рабочей недели в Алтайском крае пройдет в условиях снегопадов, ветра и гололеда.

"В западных районах снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица", – сообщают в региональном Гидрометцентре.

Температура днем по краю -2…-7 градусов, по северо-востоку до -12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

В Барнауле 12 декабря без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -4…-6 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

