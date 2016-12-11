Снегопады с сильным ветром возвращаются в Алтайский край
В Барнауле в понедельник существенных осадков не прогнозируют
12 декабря 2016, 06:27
Фото: luxfon.com
Начало новой рабочей недели в Алтайском крае пройдет в условиях снегопадов, ветра и гололеда.
"В западных районах снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица", – сообщают в региональном Гидрометцентре.
Температура днем по краю -2…-7 градусов, по северо-востоку до -12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
В Барнауле 12 декабря без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -4…-6 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
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