Снежная "каша" и пробки: барнаульцев предупреждают о сложностях на дорогах

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Обильные снегопады значительно затруднили дорожную обстановку в Барнауле — автомобилистов призывают быть как можно осторожнее.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, на сегодняшний момент ГИБДД и коммунальные службы делают все возможное для улучшения дорожной ситуации.

"Сотрудники дорожно-патрульной службы всевозможными способами пытаются ликвидировать заторные ситуации на дорогах. С целью разгрузки наиболее проблемных перекрестков инспекторы ДПС осуществляют ручное регулирование", — подчеркивают в ведомстве.

В связи с неблагоприятной дорожной обстановкой барнаульская ГИБДД обращается ко всем автолюбителям с просьбой строго соблюдать скоростной режим и ПДД. К осторожности призывают и пешеходов.

"Уважаемые водители и пешеходы, неблагоприятные погодные условия требуют от Вас еще большей концентрации внимания на проезжей части. Будьте взаимно вежливыми на дороге", — резюмируют в Госавтоинспекции.