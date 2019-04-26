Снежные и ветреные выходные стартовали в Алтайском крае

Предпасхальная суббота в Алтайском крае выдастся ветреной и весьма прохладной, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Новости

Прочее Лето-2019: стало известно, каким оно будет в Алтайском крае

На 27 и 28 апреля в регионе объявлен прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических условиях. Так, днем в субботу, а также в ночь на воскресенье в крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег.

Местами в южных и предгорных районах Алтайского края прогнозируют сильные осадки, в отдельных районах ожидаются гололедные явления, появление временного снежного покрова. Дневные температуры составят +5...+10 градусов, в ночь на воскресенье будет -1...-6 градусов.

Ветер будет усиливаться местами до 15-20 метров в секунду, ночью 27 апреля по югу порывы до 23 метров.

В Барнауле в субботу временами также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, утром на дорогах местами гололедица. Днем 27 апреля в краевой столице будет +6...+8 градусов, ночью в воскресенье температура понизится до 0...-2 градусов.