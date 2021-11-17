Снежный шторм накроет Алтайский край 18 ноября

18 ноября в Алтайском крае дневная температура составит от -3 до -8 градусов. При этом на большей части территории ожидается снег, местами сильный снег и метели, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

На дорогах будет гололедица и снежные заносы. Скорость юго-западного ветра при этом составит от 8 до 13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, а в южных и восточных районах они могут достигать 25-27 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от -5 до -7 градусов. Как и в целом по региону, прогнозируются снег, метель, гололедица и снежные заносы. Скорость ветра в краевом центре при усилениях может достигать 18 м/с.