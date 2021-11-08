Снова без тепла. На ТЭЦ в Яровом остановили котёл, отремонтированный день назад

На ТЭЦ в Яровом вновь остановили работу десятого котла. Об этом сообщает газета "Яровские вести" в Instagram.

"8 ноября из-за образовавшегося свища остановлен котёл № 10. Готовится к введению котёл № 7", – сказано в сообщении.

Напомним, 1 ноября на ТЭЦ в Яровом из-за зашлакованности был остановлен котёл № 9, а 3-4 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой котёл, но его мощности для обогрева помещений не хватало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако сделать это смогли лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по соцобъектам города.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки по факту неисправности котлов, а Виктор Томенко отчитал городские власти за их подготовку к отопительному сезону.