Снова в Барнауле: бутик S Parfum открыл офис с эксклюзивной парфюмерией и косметикой

Один и тот же парфюм может звучать на теле по-разному в зависимости от сезона и времени суток. Например, сладкие, древесные и пряные ароматы в жару могут быть резкими. А свежие композиции зимой создают ощущение неуютной прохлады. В первую половину дня бодрят и поднимают настроение легкие композиции с водными, зелеными или цитрусовыми аккордами, а вечером уместна парфюмерная вода с эмоциональными и насыщенными ароматами – например, розы или сладких экзотических цветов.

В Барнауле приобрести аромат для любого случая можно в S Parfum. Уже известный в городе с 2016 года парфюмерный бутик открылся в новом формате: теперь это просторный офис в торговом центре на Лазурной, 57. Продукция сети – это не только версии наиболее популярных ароматов, но и собственные эксклюзивные композиции.

Вся продукция S Parfum изготавливается из европейского сырья, поставляемого на фабрику из Франции и Швейцарии. Концентрация масел в ароматах составляет 20%, что делает парфюм стойким, оставляющим тонкий шлейф.

S Parfum выпускает продукцию в своих фирменных флаконах черного и белого цвета. Унифицированная упаковка позволяет снизить стоимость и сконцентрироваться на главном – на самом аромате.

Также компанией была запущена линия косметики бренда S Cosmetics, где производитель сделал большую ставку на качестве выпускаемой продукции.

На сегодняшний день S Parfum&Cosmetics – это производитель международного уровня с собственной фабрикой и научно- исследовательской лабораторией.

Компания стремительно развивается и постоянно радует своих клиентов новинками парфюмерии и косметики.

Парфюмерия и косметика S Parfum

Адрес: Барнаул, ул. Лазурная, 57

2 этаж, 213L офис

Тел.: +7-923-163-09-21

+7-913-232-72-71

Режим работы: пн-пт – 10:00-17:00, сб - 10:00-18:00

Возможна встреча в другое время по предварительному звонку