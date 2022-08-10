Со знаком плюс. Tele2 ускорил 4G-интернет в Барнауле

Tele2 улучшил покрытие в Барнауле. На улицах Малахова, Взлётной, Антона Петрова, Веры Кащеевой и проспекте Космонавтов оператор применил технологию, которая позволяет повысить скорость 4G-интернета.

«Технология LTE Advanced (или 4G+) делает интернет на 30-50% быстрее, так как клиент может пользоваться сразу двумя разными частотами для загрузки данных в сети 4G. Кроме самого Барнаула, локальные улучшения покрытия мы провели в Новоалтайске, селе Санниково и посёлке Сибирском Первомайского района», — рассказал директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

В микрорайоне Поток Октябрьского района и жилом квартале «Времена года» Индустриального района Томска Tele2 разместил новые вышки. Они обеспечат жителей стабильной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом.

Также оператор установил дополнительные 4G-модули в местах с высоким интернет-трафиком. Скорость передачи данных повысили в микрорайоне ВРЗ, в жилых кварталах в районе улиц Молодёжная, Сухэ-Батора и Чеглецова. Благодаря увеличению ёмкости сети ещё больше клиентов могут одновременно пользоваться соцсетями, смотреть видео и слушать музыку онлайн на комфортных скоростях.