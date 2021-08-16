Собаки, которые уверены, что они кошки

Многие наши привычки появились благодаря воспитанию и окружению, которое было у нас в детстве. В целом с животными происходит то же самое. Особенно если у щенка есть старший товарищ для подражания в виде ленивого кота. Таким собакам нравится лазить по холодильникам и деревьям, а позже спокойно лечь в коробку, чтобы вздремнуть. Не верите? Убедитесь сами в нашей фотоленте.

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Общество Очаровательные фото котов и собак, которые живут вместе