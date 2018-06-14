Соблазнительно и дерзко: новая коллекция купальников и белья от "Блис"

В сети магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис" знают толк в красоте. А потому здесь всегда стильные коллекции, широкий ассортимент от эконом до премиум-класса, а также высокое качество товара.

Не так давно в "Блис" поступили новые коллекции корейских, итальянских и французских купальников, нижнего белья, а также домашней одежды, соответствующие последним тенденциям моды.

Компания работает на рынке Алтайского края уже более 18 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам.

"В магазинах сети представлены коллекции итальянского, российского, латвийского, корейского, французского нижнего белья, купальников, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих", - рассказали в "Блис".

В связи с поступлением летних коллекций компания дарит скидки своим покупателям: от 30 до 50% на женское и мужское белье весенней коллекции. Широкий ассортимент по доступным ценам!

"Блис"

г. Барнаул

ул. Гоголя, 55

ул. Белинского, 12, 2 этаж

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж

Тел.: 8 (3852) 63-85-14

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