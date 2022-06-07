Сочное, летнее, из Египта. Жители Барнаула смогут купить импортное манго по оптовой цене

Теперь вкусное сочное манго — не только раз в году в отпуске, а хоть каждый день и прямо из вашей морозилки. Уже 16 июня компания Fresh Import привезёт в Барнаул сотни килограммов натурального сладкого манго сорта Зебдея. Представители компании утверждают, что хватит на всех, но с заказами лучше поторопиться.

Крупные очищенные дольки тропического фрукта расфасованы в фирменные пакеты по 1 кг. Без кожуры, без косточки, без сахара и льда. Продукт полностью готов к употреблению — можно не размораживать, и есть как освежающий десерт. Но в полной мере вкус и аромат манго раскрывается после разморозки. Всего 15-30 минут при комнатной температуре, и замороженные дольки превращаются в нежное лакомство.

Больше фасовка — ниже стоимость за 1 кг чистой мякоти. Выбирайте свой размер:

1 кг — 790 руб. (вместо 990 руб.), экономия 200 руб.

2 кг — 1 490 руб. (вместо 1 790 руб.), экономия 300 руб.

3 кг — 2 090 руб. (вместо 2 490 руб.), экономия 400 руб.

6 кг — 3 990 руб. (вместо 4 490 руб.), экономия 500 руб.

Плоды доставляют на специальных рефмашинах с соблюдением температурного режима. Цена доставки — 300 руб. Заказать доставку можно на сайте Fresh Import.

«Замороженное манго — это не только „открыл пакет и не заметил, как съел 1 кг“, но и смузи, коктейли, фреши, выпечка, соусы, овощные и фруктовые салаты, всевозможные десерты. Хранить замороженное манго можно просто в морозилке. Технология быстрой заморозки гарантирует сохранение насыщенного тропического вкуса, приятной консистенции мякоти и витаминной ценности для организма», — рассказывают представители Fresh Import.

У Fresh Import в Египте собственные плантации. Сотни километров манговых деревьев, плоды которых созревают и наливаются вкусом, соком и витаминами под жарким солнцем, без химии и присадок. Фрукты, орошаемые водами Нила, умопомрачительно вкусные и полезные. В числе покупателей компании — и просто любители вкусненького, и топовые рестораны России.

Освобождайте место в морозилке и спешите купить манго в Барнауле по сниженной цене на сайте компании. А чтобы узнать больше о Fresh Import и следить за актуальными новостями, подписывайтесь на канал «Манговой кухни» в Telegram и на страницу во «ВКонтакте».

ООО «ФРЕШ ИМПОРТ», ОГРН 1207800073183, юр. адрес: 198152, город Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 5, литер А, часть помещения № 5, комната 5, Р.М. 3