Социальные ярмарки проходят в пригороде Барнаула 16 апреля
В продаже будут представлены мясо, рыба, кондитерские изделия
16 апреля 2016, 08:20
Фото: myaltai.com
Социальные продовольственные ярмарки проходят в пригороде Барнаула в субботу, 16 апреля, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Покупатели смогут приобрести яйца, мясо птицы, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар и так далее.
В Индустриальном районе ярмарка будет работать в микрорайоне Новосиликатный на улица Новосибирской, 16в. В Центральном районе ярмарочные площадки разместят в Лебяжьем на улице Центральной, 65а и в Затоне на улице. Водников, 11. В Ленинском районе ярмарка открыта в Научном городке.
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