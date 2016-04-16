Социальные ярмарки проходят в пригороде Барнаула 16 апреля

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Социальные продовольственные ярмарки проходят в пригороде Барнаула в субботу, 16 апреля, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Покупатели смогут приобрести яйца, мясо птицы, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар и так далее.

В Индустриальном районе ярмарка будет работать в микрорайоне Новосиликатный на улица Новосибирской, 16в. В Центральном районе ярмарочные площадки разместят в Лебяжьем на улице Центральной, 65а и в Затоне на улице. Водников, 11. В Ленинском районе ярмарка открыта в Научном городке.