Соцсети: автомобиль сбил ребенка во дворе барнаульской многоэтажки

Автомобиль сбил ребенка прямо во дворе дома на улице Ленинградской в Барнауле. Такую информацию сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Согласно фотографии, опубликованной в сообществе, на месте работают сотрудники ДПС и медицинской службы. По словам свидетелей инцидента, девушка-водитель даже не вышла из машины, чтобы помочь пострадавшему, а просто покинула место происшествия.

Подробности инцидента и состояние пострадавшего уточняются.

Напомним, что 29 июня ребенок на велосипеде попал под машину в районе пересечения улиц Мамонтова и Челюскинцев в Барнауле. На кадрах видеозаписи с места происшествия видно, что у "Жигулей" от удара разбилось лобовое стекло. Велосипед почти полностью затащило под машину.