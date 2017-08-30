Соцсети "похоронили" водителя BMW, устроившего смертельное ДТП в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Сообщение о гибели водителя BMW X5 Алексея Бикташева, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Барнаула, появилось в социальных сетях.

Такие данные были опубликованы на одной из страниц в Instagram. В сообщении говорится, что водитель скончался в больнице накануне. К слову, сейчас данная информация удалена.

В УФСИН по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что эта информация является ложной, подчеркнув, что Алексей Бикташев жив.

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В Октябрьском районном суде, где рассматривается это резонансное дело, редакции также сообщили, что информация о смерти обвиняемого в инстанцию не поступала. Уголовное дело продолжает находиться в производстве, и следующее заседание назначено на 29 сентября, добавили в суде.

Ранее сам Бикташев заявил, что неизлечимо болен. Ему инкриминируют совершение смертельного ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли два человека. Авария произошла утром 29 апреля этого года.

Известно, что молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. По данным полиции, в отношении молодого водителя BMW десятки раз выписывались штрафы за нарушения ПДД.