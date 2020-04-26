Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина
На мужчину набросились восемь стражей порядка
26 апреля 2020, 23:29, Никита Черников
Сотрудники полиции Змеиногорска начали активно следить за соблюдением обязательного карантина в городе и в первый же день избили прохожего за нарушение. Видео избиения активно распространяют пользователи мессенджеров и соцсетей.
Судя по ролику, сразу восемь стражей порядка набросились с дубинками на местного жителя. Вероятно, пострадавший находился в нетрезвом состоянии. Дальнейшая судьба горожанина неизвестна.
Напомним, с 24 апреля в Змеиногорском районе Алтайского края действует карантин. Распоряжение об этом подписал Виктор Томенко в связи с массовым заражением работников местного рудника.
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