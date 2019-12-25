Соцсети: в бийском лагере детей на полу выложили в форме свастики

В сообществе "Инцидент Барнаул" один из пользователей опубликовал фотографию из детского круглогодичного лагеря. На фото дети лежат на полу изображая свастику.

Автор поста пояснил, что фотографию разметил в Instagram один из вожатых. Парень сопроводил ее подписью: "Я люблю свою работу".

"Не знаю куда обратиться, у нас в городе есть лагерь круглогодичный, куда отправляем своих детей, и там творится черт знает что, детей свастикой выкладывают, неизвестно чему учат", – написал возмущенный бийчанин.

По информации СМИ, речь идет об оздоровительном лагере "Чайка". Как сообщает "Сиб.фм", руководство учреждения было удивлено поступком сотрудника и пообещало провести проверку.