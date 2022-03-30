Сколько-сколько? Эксперт рассказала, как справиться со стрессом в сложной ситуации

Цены растут, а вместе с ними и чувство тревоги и неуверенности в материальном благополучии семьи. Такую реакцию можно назвать естественной, однако при этом важно предпринять меры, чтобы стабилизировать свой эмоциональный фон. Классические советы категории «просто не нервничайте» или «уберите источник стресса» срабатывают далеко не у всех. Но есть другой, более универсальный и применимый абсолютно для каждого способ.

Больше магния — меньше стресса

Сохранить баланс и гармонию можно с помощью магния. Большой поток негативной информации, физические и умственные нагрузки приводят к интенсивной потере данного элемента в организме. А ведь именно он защищает нервную систему от эмоциональных перегрузок.

Обычно недостаток микроэлемента компенсируют таблетками с магнием, но есть ещё один эффективный способ потребления этого компонента: вода с магнием. Известно, что усвоение витаминов и полезных веществ лучше происходит из пищи. Вода — это тоже пищевой продукт, микроэлемент попадает в организм в растворённом виде, делая процесс усвоения эффективнее.

«Тест» на дефицит магния

Мы обратились к главному специалисту по качеству компании «Легенда жизни», кандидату химических наук, Ольге Варнавской. И задали вопрос: кто находится в группе риска дефицита магния.

Вот несколько признаков, проверив себя на которые вы сможете определить, находитесь ли вы в группе риска:

— у вас напряжённая работа и вы подвержены стрессам;

— вы работаете в горячих цехах или любите бани;

— вы любитель сладких напитков и кофе;

— вы часто перекусываете на бегу, выбирая фастфуд;

— вы любите жирную пищу;

— вы периодически ощущаете тянущую боль по мышцам;

— у вас иногда бывают спазмы в горле или нервные сокращения возле глаз;

— у вас есть хронические заболевания (повышенное артериальное давление, проблемы с сердечно-сосудистой системой или с ЖКТ);

— вы энергичны и занимаетесь спортом.

Если вы узнали себя в двух и более пунктах, то с большой вероятностью попадаете в группу риска с недостаточной обеспеченностью магнием. В этом случае необходимо восстанавливать баланс микроэлемента в организме и тем самым повысить свою устойчивость к стрессу и адаптивность к неопределённым ситуациям.

Удобно и полезно

Специалисты рекомендуют не создавать дефицит, а каждый день обеспечивать поступление необходимого количества магния в организм. Норма для взрослого человека составляет от 300 до 350 мг, для детей же — от 40 до 55 мг в день.

Специалисты компании «Легенда жизни» спросили самих пользователей, которые уже выбрали воду с магнием для своей семьи, о причинах такого решения. Мама, жена и молодой специалист Наталья:

«Оказывается, вода — один из основных источников макро-и микроэлементов, поэтому я сейчас внимательно изучаю информацию на этикете не только продуктов, но и воды. Моя задача — обеспечить поступление необходимых веществ на ежедневной основе. Всё как с едой — лучше есть порциями в течение дня, а не всё зараз вечером. Раньше покупала такую воду в магазине, сейчас появилась доставка воды с магнием и калием от „Легенды жизни“. Самое удобное: не забываешь пить, как витамины, и не уговариваешь детей выпить, так как воду пьют без напоминаний и уговоров каждый день», — отметила она.

Общий вывод, который мы готовы сделать: не создавайте дефицит — обеспечивайте поступление ежедневной потребности в магнии, и это даст вам психологическую устойчивость и спокойствие.