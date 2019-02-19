Сохранить основу здоровья: что необходимо для сильного позвоночника

Здоровый позвоночник – основа нашего хорошего самочувствия. В течение жизни позвоночник испытывает колоссальные нагрузки, когда мы ходим, прыгаем, бегаем, обеспечивая нам прямохождение, а также защищает спинной мозг, который передает нервные импульсы от головного мозга в каждую клеточку нашего тела. Именно поэтому проблемы с позвоночником доставляют массу неудобств, а иногда могут привести к фатальным последствиям.

Современная медицина называет главной причиной проблем с позвоночником малоподвижный сидячий образ жизни. Мы много времени проводим за компьютером и телефоном, заставляя наш позвоночник часами находиться в искривленном состоянии. Если это продолжается довольно долго, то включаются компенсационные процессы и организм "закрепляет" неправильное положение, в результате мы имеем искривления, сколиоз, смещение дисков, грыжи позвоночника.

Чтобы всего этого избежать, о здоровье позвоночника надо заботиться с самого детства. Именно поэтому заботливые родители стараются как можно раньше приобрести для ребенка шведскую стенку.

Шведская стенка (домашний спортивный уголок) – незаменимый тренажер для всей семьи.

Регулярные занятия на шведской стенке позволяют укрепить мышцы спины и рук, улучшить осанку, предотвратить сколиоз, улучшить координацию движений, стать более сильным и выносливым.

Детям заниматься на шведской стенке можно с самого раннего возраста, но, конечно, под присмотром родителей. Для малыша очень полезно подниматься и спускаться по лесенкам, висеть на кольцах, трапеции, лазить по канату. Занятия с ребенком на шведской стенке можно превратить в игру, используя игрушки и ролевые игры.

Некоторые шведские стенки сейчас оборудованы не просто перекладинами, а настоящими массажными ступенями. Таким образом, ребенок во время игры получает массаж стоп и ладоней, а именно там расположены важные рефлекторные зоны организма. Это укрепляет нервную систему, способствует развитию речи.

На шведской стенке могут заниматься не только дети, но и взрослые. Простые упражнения, такие, как вис на перекладине, подтягивания, уголок, позволят вам укрепить ваш организм и снять чрезмерную нагрузку на позвоночник.

И конечно, не стоит забывать о безопасности. Под шведской стенкой всегда должен находиться мягкий спортивный мат. И если у вас уже есть проблемы с позвоночником, перед занятиями на шведской стенке обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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