Чтобы не потолстеть. Три рецепта диетических, но очень вкусных блинов

Рецептов блинов (а сейчас идёт масленичная неделя, на которой обязательно нужно испечь блины) придумано великое множество — на кефире, молоке, пиве, с начинками — мясной, рыбной, икорной, творожной или фруктовой. Их подают со сливочным маслом, со сметаной и сливками, сгущённым молоком и вареньем, а иногда собирают даже блинный торт. Проблема одна — почти все такие блины весьма калорийны. Что делать, если хочется и фигуру сохранить, и блинов отведать? Готовить блины особые, диетические, призывают дамы на форумах. Рассказываем, почему это не работает и чем на самом деле диетические блины отличаются от классических. Открываем секрет стройности, ну и, конечно же, публикуем рецепты. Читайте, готовьте и не полнейте.

Из чего состоят классические блины?

Уверены, что вы это прекрасно знаете, но на всякий случай напоминаем: в состав блинного текста входят молоко (кефир), яйца, сахар, соль, разрыхлитель (или сода), растительное масло. Все эти ингредиенты смешивают в однородное жидкое тесто, которое затем выпекают на раскалённой сковороде, смазанной растительным маслом или салом.

В зависимости от рецепта в блины могут добавляться ароматизаторы и другие ингредиенты — изюм, мелко нарезанные цукаты. Некоторые хозяйки готовят блины с припёком — это такая начинка, которая выкладывается на ещё сырое тесто, и запекается вместе с ним.

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Чем диетический блин отличается от обычного?

На самом деле немногим. В рецепте обычный сахар заменяют подсластителем, уменьшают количество яиц, а вместо белой пшеничной муки высшего сорта используют цельнозерновую.



Часто вместо пшеничной муки добавляют рисовую, гречневую, льняную или другую. А коровье молоко заменяют на растительное — овсяное, миндальное или кокосовое.



Впрочем, калорийность даже таких блинов снижается незначительно. А диетическими их называют потому, что такие блины могут употреблять люди с аллергией или непереносимостью молока или злаков. Есть у них ещё одно название — ПП-блины (правильное питание). Эту аббревиатуру придумали нутрициологи. В ней зашифровано послание, что даже выпечка может быть полезной для здоровья.

И как же тогда спасти фигуру?

Всё просто: не есть блинов слишком много и побольше двигаться.

Фото: Блины / pixabay.com



А теперь рецепты. ПП-блины:

Что потребуется?



Овсяное, кокосовое или миндальное молоко;

куриные яйца;

мука — любая, кроме пшеничной;

подсластитель вместо сахара;

щепотка соли;

разрыхлитель (в зависимости от рецепта);

растительное масло.

Как готовить?

Пропорции подбираем так, чтобы тесто получилось жидкое — для тоненьких блинчиков, или средней густоты — для блинов потолще. Если вы веган или строго соблюдаете пост, исключите из рецепта яйца.

На заметку. С приготовлением блинов из овсяной муки или на овсяном молоке придётся повозиться. Они прилипают и тяжело снимаются со сковородки. Здесь нет каких-то универсальных рекомендаций: каждая хозяйка приспосабливается по-своему, если решилась на приготовление овсяных блинчиков.

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Блинчики с кабачком

КБЖУ блюда — 143,8/6/5,4/17,7. В основе — кабачковое пюре. Калорийность этого овоща всего 24 ккал на 100 г. И он очень полезен, так как содержит большое количество клетчатки, так что диетологи рекомендуют активно включать его в свой рацион.

Что потребуется?



Молоко (кефир или миндальное молочко) — 100 мл;

яйцо куриное — 1 шт;

кабачки — 400 г;

мука цельнозерновая — 0,5-0,75 стакана;

соль — щепотка;

растительное масло — 1 ст.л.;

петрушка — 4-5 веточек.

Как готовить:

Кабачок пропустите через блендер, выделившийся сок слейте.

Яйца взбейте с сахаром и солью, введите в смесь кабачковое пюре и муку, вымешайте до однородности.

Влейте растительное масло, добавьте мелко нарезанную петрушку и снова перемешайте.

Жарьте как обычные блины.

На заметку. Вместо кабачкового пюре можно использовать яблочное, грушевое, морковное или тыквенное. Сок сливать не обязательно, но тогда придётся скорректировать количество остальной жидкости. Для сладких блинов уберите из рецепта петрушку и добавьте чуть-чуть подсластителя.

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Низкокалорийные блины

КБЖУ блюда — 108/4,2/1,9/18,5. По крайней мере так утверждается на одном из сайтов, где все считают калории, белки, жиры и углеводы.

Что потребуется:



вода — 2 стакана;

цельнозерновая мука — 1 стакан;

белок куриного яйца — 80 г;

соль — щепотка;

кефир жирностью 1% — половина стакана;

растительное масло — 10 г.

Как готовить:

Белки взбейте с солью и растительным маслом. Можно добавить немного сахарозаменителя или сиропа стевии.

Смешайте кефир с водой, перемешайте, всыпьте муку и замесите однородное жидкое тесто без комочков.

Влейте в тесто яичную смесь и хорошо перемешайте.

Выпекайте как обычные блины.

На заметку. Чтобы при жарке блинов расходовать как можно меньше растительного масла, используйте сковороду с антипригарным покрытием.

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ПП-блины с шоколадом и банановой начинкой

КБЖУ без учёта начинки — 170/5,7/3,2/31,1.

Что потребуется:

молоко — 0,5 л;

цельнозерновая мука — 180 г;

какао в порошке — полторы чайные ложки;

куриное яйцо — 3 шт;

сода — треть чайной ложки;

соль — щепотка;

заменитель сахара — по вкусу.

Как готовить:

Соедините в миске все ингредиенты и тщательно перемешайте. Можно использовать для этого венчик, но быстрее и качественнее получится миксером.

Поджарьте блинчики на антипригарной сковороде. Смазывать маслом её не нужно. Снимаются такие блины не очень легко, поэтому придётся проявить сноровку.

Для начинки лучше всего подойдёт банан. Разомните его вилкой до состояния пюре, выложите на блин, после чего сверните трубочкой или конвертом.

В качестве начинки для таких блинчиков вполне подойдут ягоды и не очень сочные фрукты.

Приятного аппетита!