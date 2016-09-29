Солисты Большого и Мариинского театров выступят в Барнауле

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Альфа-Банк представляет выступление солистов Большого и Мариинского театров "MIDNIGHT OPERA", которое состоится 29 сентября.

"MIDNIGHT OPERA" — это уникальный музыкальный проект, в рамках которого любимые всеми произведения звучат в неформальной атмосфере. Это оперное искусство в его неожиданном прочтении, театрализованное представление и увлекательный оперный поединок.

"Альфа-Банк тесно подружился с труппой проекта, мы всегда рады поддержать экстраординарные и яркие культурные проекты и подарить клиентам бесценные впечатления", — отметила директор по розничному бизнесу ОО "Алтайский" Альфа-Банка Ирина Макелько.

Шоу оперных звезд из Санкт-Петербурга покорило Россию. Гастрольная карта труппы протянулась от Ростова до Ханты-Мансийска. В интерактивном шоу "MIDNIGHT OPERA" принимали участие французская кинозвезда Катрин Денев, российский режиссер Сергей Соловьев, актрисы Ирина Апексимова и Алена Бабенко.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

"Альфа-Банк" – официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.