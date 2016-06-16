Солнце и +25 градусов ждут барнаульцев 17 июня

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Пятница, 17 июня, в Барнауле будет солнечной и теплой – в краевой столице ожидается +23…+25 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Осадков в краевом центре не ожидается. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.

А вот в отдельных районах Алтайского края в последний рабочий день этой недели возможны дожди и грозы.

Днем по региону +22…+27 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 18 метров при грозах.

Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.