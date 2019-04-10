Солнце и жара под +20 градусов накроют Алтайский край 11 апреля

Осадков в этот день не ожидается

11 апреля 2019, 06:01

Солнечная и теплая погода ждет жителей Алтайского края в четверг, 11 апреля.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадков на территории края в этот день не ожидается. Днем будет +7…+12 градусов, местами в южных районах +12…+17 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров.

В Барнауле будет без осадков, +9…+11 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Лето-2019: стало известно, каким оно будет в Алтайском крае

Лето-2019: стало известно, каким оно будет в Алтайском крае

Комментарии
    Новости партнеров