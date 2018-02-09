Солнечно и скользко: какая погода ждет жителей Алтайского края 10 февраля

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Солнечную и теплую погоду обещают синоптики жителям Алтайского края в субботу, 10 февраля.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадков в этот день не будет, на дорогах ожидается гололед.

Дневные температуры в крае составят -7...-12 градусов, местами в южных районах до -2 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

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В Барнауле без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет -7...-9 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.