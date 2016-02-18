Солнечную электростанцию планируют построить в Рубцовске

В западной части Рубцовска планируют построить солнечную электростанцию. В настоящий момент администрация города готовит документацию для предварительного согласования предоставления земельных участков для ее строительства, сообщает портал "вРубцовске.ру".

По информации издания, застройщиком выступает московская организация ООО "Авелар Солар Технолоджи". Предполагается строительство станции в западной части города, в районе перекрестка Новоегорьевского тракта и Федеральной автомобильной дороги А-322 Барнаул-Рубцовск, по соседству со старым кладбищем по Новоегорьевскому тракту. Заявленная мощность станции – 10 МВт.



Строительство солнечной электростанции, по замыслу городских властей, позволит создать новый генерирующий объект, который положительно скажется на энергобезопасности и социально-экономическом положении юго-западной территории Алтайского края, в том числе города Рубцовска.

Также это строительство поможет создать новые рабочие места и увеличить дополнительные поступления в бюджет.