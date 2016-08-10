Солнечные дни в Барнауле продержатся до 14 августа

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Солнце, вновь вернувшееся в Барнаул, будет радовать горожан до конца текущей недели, сообщили в среду, 10 августа, в региональном ЦГМС.

По информации синоптиков, существенных осадков в краевой столице не ожидается до 14 августа включительно. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться.

Так, в субботу в краевой столице ожидается +24...+26 градусов, в воскресенье — до +28 градусов.

По краю будет наблюдаться аналогичная картина, и к субботе воздух прогреется до +28 градусов, а в воскресенье — до +30 градусов.

При этом местами в регионе все же прогнозируются небольшие осадки.

Вполне может статься, что на следующей неделе солнечная погода продолжится, однако вероятен и приход атмосферных фронтов.