Солнечные дни в Барнауле продержатся до 14 августа
Отсутствие обильных осадков прогнозируется и на территории края
Фото: photo-feast.ru
Солнце, вновь вернувшееся в Барнаул, будет радовать горожан до конца текущей недели, сообщили в среду, 10 августа, в региональном ЦГМС.
По информации синоптиков, существенных осадков в краевой столице не ожидается до 14 августа включительно. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться.
Так, в субботу в краевой столице ожидается +24...+26 градусов, в воскресенье — до +28 градусов.
По краю будет наблюдаться аналогичная картина, и к субботе воздух прогреется до +28 градусов, а в воскресенье — до +30 градусов.
При этом местами в регионе все же прогнозируются небольшие осадки.
Вполне может статься, что на следующей неделе солнечная погода продолжится, однако вероятен и приход атмосферных фронтов.