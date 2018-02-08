Солнечные станции Горного Алтая произвели 22 млн киловатт-часов энергии

Фото: altai-republic.ru

Солнечные станции Республики Алтай за прошлый год произвели 22,624 миллиона киловатт-часов электроэнергии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Прочее Республика Алтай будет торговать солнечной энергией оптом

В данный момент на территории Горного Алтая работают солнечные станции в Кош-Агаче (мощность 10 МВт), Усть-Кане (мощность 5 МВт), Онгудае (мощность 5 МВт) и Майме (мощность 20 МВт).

При этом последние две станции были построены в 2017 году и начали поставлять энергию на оптовый рынок только в декабре.

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Инвестором проекта выступает компания "Хевел". Объем выработки энергии зависит от уровня инсоляции территории, где расположена та или иная станция, погодных условий, времени года, продолжительности светового дня, а также графика плановых ремонтов и технического обслуживания станций и требований системного оператора.



В ближайшие два года компания намерена возвести в регионе еще четыре станции на 80 МВт, а к 2020 году планируется полностью закрыть за счет этих станций потребность республики в электроэнергии.