Сольвент разлился на барнаульском предприятии

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Разлив сольвента произошел днем в четверг, 2 июня, на одном из частных предприятий Барнаула.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о ЧП поступила в 12:58. "В результате разгерметизации 200-литровой емкости в складском помещении одного из частных предприятий города Барнаула произошёл незначительный разлив сольвента", – указывают в ведомстве.

Отметим, что сольвент — это легковоспламеняющаяся жидкость на основе растворителя.

На место происшествия выехали оперативные группы спасателей, которые ликвидировали последствия инцидента. Пострадавших нет.