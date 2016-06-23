Соревнования "белых хакеров" пройдут в алтайском политехе 27 июня

Фото: barnaul.org

Соревнования по информационной безопасности "AltayCTF – 2016" пройдут в Барнауле 27 июня на площадках Алтайского государственного технического университета, сообщает пресс-служба администрации города.

В играх будут участвовать 11 студенческих и школьных команд из Алтайского края, Томской и Новосибирской областей.

Уточняется, что CTF (Capture the Flag) – это командная игра, в которой проверяется умение участников защищать компьютерные системы от атак. Будущие специалисты по информационной безопасности должны сделать все необходимое для защиты организации от разного вида шпионажа. За определенное время команде нужно будет решить несколько десятков заданий.

Организаторы соревнований – Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), АлтГТУ и CTF-команда АлтГТУ SharLike.

Мероприятие начнется в 10:00 в библиотеке технического университета (главный корпус, 2-й этаж, проспект Ленина, 46).