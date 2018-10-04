Составлен фоторобот вероятного похитителя мужчины в Барнауле

Полиция в Барнауле распространяет ориентировку на мужчину, который может быть причастен к совершению преступления в отношения жителя краевой столицы Михаила Седова.

Новости

Прочее Моего мужа похитили: жительница Барнаула ищет свидетелей

Напомним, что накануне неизвестные затолкали в багажник его собственного автомобиля (Субару, цвет "графит", гос. Номер: У113ТН) и увезли в неизвестном направлении.

Позже машина была найдена в районе поселка Власиха на улице Ковыльная.

По факту безвестного исчезновения мужчины краевым управлением следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В данный момент правоохранителями распространяется ориентировка на одного из возможных подозреваемых.

В ГУ МВД по Алтайскому краю уточнили, что это так называемый "субъективный портрет", который может помочь в установлении вероятного преступника.

"Устанавливается местонахождение мужчины европейской внешности, который причастен к совершению особо тяжкого преступления против личности, совершенного 2 октября 2018 года на территории Индустриального района г. Барнаула", - говорится в ориентировке.

Приметы: на вид 30-40 лет, телосложение полное, волосы русые с сединой, длина волос 2-3 сантиметра, имеется лобные залысины, усы, на носу ямочки предположительно от ветряной оспы.

При получении какой-либо информации просим сообщать по телефонам: (3852) 391-498, 42-02-02, 42-33-88 или 02, 128.