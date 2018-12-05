Сотни людей остались без тепла в Змеиногорске в 30-градусные морозы

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Коммунальная авария в Змеиногорске оставила без тепла в 30-градусные морозы сотни людей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, 5 декабря в 10:20 поступила информация о повреждении на теплотрассе. В результате были снижены параметры теплоносителей на котельной № 4.

"Под отключение теплоснабжения попадает: 23 многоквартирных дома с населением 606 человек, из них 105 детей. СЗО под отключение не попадают. На месте повреждения ведутся ремонтные работы", — добавляют в экстренном ведомстве.

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Отметим, что текущий отопительный сезон для Змеиногорска проходит в очень непростых условиях. Ранее здесь уже неоднократно фиксировались случаи перебоев с подачей тепла.