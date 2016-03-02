Сотрудница хотела похитить у своей фирмы в Барнауле миллион рублей

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Попытка хищения более 1,2 миллиона рублей у своей фирмы обернулась для жительницы Барнаула условным сроком, сообщили 2 марта в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что эти деньги женщина пыталась заполучить в качестве выходного пособия при увольнении.

"Судом установлено, что осужденная при увольнении предоставила руководству юридического лица заведомо подложные документы, дающие право на получение выходного пособия в размере совокупного годового дохода за последние 12 месяцев, предшествующих дате увольнения", – отметили в прокуратуре.

Свою вину женщина не признала. Однако суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.