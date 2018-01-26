Сотрудник ФСИН спас людей из горящего дома в Бийске

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Младший инспектор отдела режима старший сержант внутренней службы Роман Антипин спас женщину из горящего дома, а также помог выбраться двум мужчинам и вынести документы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел в канун Нового года. Сотрудник УФСИН ехал по одной из улиц Бийска и увидел, что горит частный дом. Подойдя к месту ЧП, Антипин увидел, что мужчина и женщина безуспешно пытаются потушить пожар. Он сразу же ринулся внутрь, сбив попавшей под руку метлой горящий навес прихожей. Внутри Антипин увидел двух мужчин, сориентировал их к выходу и направился в другую комнату, где на кровати лежала женщина. Сотрудник УФСИН убедился, что она в сознании, взял ее под руки и вывел из дома.

Затем он спросил, есть ли в доме дети, и, не получив ответа, вновь забежал в дом и проверил все комнаты, оказавшиеся пустыми. По пути к выходу Антипин встретил женщину, которая забежала в дом за документами. Он помог ей вынести личные вещи и ящик с документами через окно, и к этому времени на место прибыли пожарные.

В пресс-службе подчеркивают, что Антипин служит в УИС с сентября 2014 года. За время службы он зарекомендовал себя "как грамотный и исполнительный сотрудник. В коллективе пользуется уважением". Также подчеркивается, что его не раз поощряли наградами за достигнутые высокие показатели в службе.