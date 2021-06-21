Сотрудники компании Veles поставили новый рекорд на "Фабрике процессов"

Сотрудники АО "АЗСМ" (ТМ Veles) прошли обучение на "Фабрике процессов". В тренинге принимали участие 18 представителей предприятия – от специалистов и линейных руководителей до директора по персоналу.

Участники показали заинтересованность в процессе и достигли хороших результатов. Как показывает практика, участие в "Фабрике процессов" повышает не только компетентность сотрудников, но и их вовлечённость в деятельность предприятия и мотивацию на дальнейшую работу.

Команда АО "АЗСМ" установила новый рекорд "Фабрики процессов" по росту объёма производства. За третью смену работники произвели 15 изделий, поставив новую планку по прибыли виртуального производства в размере 482 300 условных единиц.

Напомним, что предприятие является участником национального проекта "Производительность труда", реализуемого в Алтайском крае с сентября 2019 года.

Фабрика процессов – это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Проведение "Фабрик процессов" с мая 2021 года планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.