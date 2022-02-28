Сотрудники предприятия "РТИ Барнаул" прошли обучение у экспертов Регионального центра компетенций

Топ-менеджеры предприятия ООО “РТИ Барнаул” прошли специальное обучение в рамках проекта “Производительность труда”. Тренинги по темам “Декомпозиция целей” и “Эффективный инфоцентр” организовали эксперты Регионального центра компетенций.

Основной задачей обучения было показать, как решения, принимаемые на каждом уровне управления, влияют на формирование свободного денежного потока предприятия. Также значительный акцент делали на визуализации данных, возможностях и принципах организации инфоцентра. Это поможет руководителям ускорить принятие решений за счёт эффективных совещаний и оперативной обратной связи.

Добавим, что ООО “РТИ Барнаул” — участник национального проекта “Производительность труда” десятой волны под управлением РЦК. Компания занимается производством резинотехнических изделий, применяемых во многих отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта. Среди партнёров — ОАО “РЖД”, АК “Алроса”, предприятия горнодобывающей промышленности.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.