Сотрудники «Росводоканал Барнаул» приняли участие в акции «День донора»

Работники барнаульского водоканала в преддверии Национального дня донора сдали кровь на нужды лечебных учреждений города и края. Участие в акции уже стало для сотрудников предприятия доброй многолетней традицией.

Некоторые специалисты решились на сдачу крови впервые, другие принимают участие в акции регулярно. А некоторым сотрудникам до звания «Почётный донор» остаётся совсем немного — например, активисту предприятия, электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, члену Совета молодых специалистов водоканала Ивану Старовойтову.

«Я регулярно сдаю кровь уже на протяжении шести лет. Это ведь здорово — знать, что ты сделал что-то хорошее, помог другим. Ну и как активный участник всех корпоративных мероприятий я без раздумий решил принять участие в акции сегодня вместе с коллегами», — поделился Иван.

Отметим, что День донора открыл в «Росводоканал Барнауле» неделю добра, в рамках которой сотрудники проведут различные волонтёрские акции.