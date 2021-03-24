Сотрудники "Росводоканала Барнаул" получили награды в свой профессиональный праздник

Руководители "Росводоканала Барнаул" поздравили сотрудников с Днём работника ЖКХ. На торжественном мероприятии 63 специалиста компании получили награды за ежедневный ответственный труд.

"Заслуги специалистов "Росводоканала Барнаул" не остаются без внимания. Ежегодно наши работники получают почётные грамоты, благодарности, благодарственные письма от региональной и городской администраций. В прошлом году начальника цеха по эксплуатации водопроводных сетей Игоря Доровских наградили медалью "За заслуги в труде". Слесарь того же цеха Сергей Решетов был удостоен благодарности президента России", – напомнил генеральный директор предприятия Андрей Полюго.

В этом году знак "Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России" получил начальник цеха очистных сооружений канализации Виктор Громов. Специалист работает на предприятии почти 32 года. Он не только оптимизирует рабочий процесс, но и организует досуг своих сотрудников. Так, благодаря Громову на территории очистных сооружений появилась баскетбольная площадка.

"Теперь в обеденный перерыв, вместо того чтобы покурить, коллеги занимаются спортом. Ещё высадили хвойные деревья – и красиво, и с точки зрения экологии очень полезно. Но я это делаю не ради наград, а потому что водоканал стал важной и неотъемлемой частью моей жизни", – рассказал Виктор Громов.

Сотрудники водоканала получили награды Минстроя России, правительства Алтайского края, Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, краевой профсоюзной организации, Барнаульской городской Думы, администрации города и Октябрьского района, а также УК "Росводоканал" и "Росводоканал Барнаул".

ООО "Барнаульский водоканал"

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