Сотрудники «Сибирь-Техники» присоединились к «Фабрике процессов»

Компания «Сибирь-Техника» стала участником «Фабрики процессов» — площадки, где на примере реального предприятия учат бережливому производству. 22 июля там прошли занятия для сотрудников.

«Сибирь-Техника» — участник национального проекта «Производительность труда». В рамках «Фабрики процессов» сотрудники компании прошли курс выработки навыков применения инструментов бережливого производства при оптимизации и получили импульс к развитию проектной деятельности при поддержке экспертов регионального центра компетенций.

Учились в процессе имитации производства клапана регулятора давления газа. Это реальный кейс — изготовлением данного узла занимается «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в Саратовской области.

Так что сотрудникам «Сибирь-Техники» пришлось сменить привычную обстановку работы. Они проводили сборку 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен. И научились по-новому выстраивать взаимодействие внутри команды.

Как показывает практика, после такого опыта повышается не только уровень компетенций, но и вовлечённость коллектива в деятельность предприятия.

«Никто не остался безучастным, все работали слаженно и получили результат, которым можно гордиться. Все сотрудники отмечают, что провели этот день интересно и с энтузиазмом. Многие примеры из „Фабрики процессов“, такие как лист решения проблем, производственный анализ и оценка уровня удовлетворённости сотрудников, затраты и другие разделы инфоцентра, мы обязательно внедрим на своём производстве», — рассказал генеральный директор предприятия Алексей Богородицкий.

Подать заявку на участие в «Фабрике процессов» можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.